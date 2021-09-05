القبض على متهمين اثنين بعد سرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 01:43 صباحا
المتهمان بسرقة مصوغات ذهبية من منزل في طرابلس بعد ضبطهما. (مديرية الأمن)

أكدت مديرية أمن طرابلس القبض على متهمين اثنين بعد قيامهما بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي من داخل منزل.

وقامت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس بعملية الضبط بعد تشكيل فريق عمل من فرقة التحري العام بمتابعة الواقعة. فبعد البحث والإستقصاء وجمع المعلومات توصل الفريق من إلقاء القبض على متهمين اثنين، وبعد التحقيق معهم اعترفا بقيامه بسرقة محتويات المنزل والمتمثلة في مصوغات ذهبية ومبلغ مالي.

وتقاسم المتهمان المبلغ المالي فيما بينهما، واستعملاه في شراء عدة أشياء وتم استرجاعها، وهي كالآتي: مركبة ألية نوع بيجو، وعدة هواتف أيفون حديثة، ومجموعة أخرى من الأشياء.

وقالت المديرية إنها اتخدت الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص وتم إحالة المتهمين إلى مركز شرطـة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

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