اختتام امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 08:15 مساء
طلاب ليبيون يؤدون امتحان الدور الأول بالشهادة الثانوية. (وزارة التربية والتعليم)

اختتمت، السبت، اِمتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني في 117 مراقبة تعليمية تُمثّل كامل التراب الليبي.

وخاض الامتحانات 107 آلاف و126 طالبًا وطالبة منهم 81 ألفًا و330 في القسم العلمي، و25 ألفًا و437 في القسم الأدبي، و359 في التعليم الديني، مستخدمين 7482 قاعة امتحانات، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وسارت امتحانات هذا العام في «ظروف ملائمة وطبيعية في ظل حالة من الاستقرار واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا»، وفق تأكيدات مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود.

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«حالات غش متنوعة»
وتنوعت حالات الغش المسجلة هذا العام بين «تصوير أوراق الأسئلة، وانتحال شخصية، والغش باستعمال الهاتف النقال»، فيما شدد مسعود على اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقًا للتشريعات النافذة.

وأما عن الشكاوى بشأن خروج أسئلة بعض المواد عن المنهج المقرر، قال مدير المركز الوطني للامتحانات إن هذه الشكاوى والملاحظات «تمت إحالتها لخبراء المواد بمركز المناهج التعليمية للنظر فيها وإحاطته بتقارير بشأنها».

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