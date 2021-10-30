اختتام امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية

طلاب ليبيون يؤدون امتحان الدور الأول بالشهادة الثانوية. (وزارة التربية والتعليم)

اختتمت، السبت، اِمتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني في 117 مراقبة تعليمية تُمثّل كامل التراب الليبي.

وخاض الامتحانات 107 آلاف و126 طالبًا وطالبة منهم 81 ألفًا و330 في القسم العلمي، و25 ألفًا و437 في القسم الأدبي، و359 في التعليم الديني، مستخدمين 7482 قاعة امتحانات، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وسارت امتحانات هذا العام في «ظروف ملائمة وطبيعية في ظل حالة من الاستقرار واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا»، وفق تأكيدات مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود.

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