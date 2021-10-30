«التعليم» تعلن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي الأحد

طلاب يؤدون الامتحانات، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستعلن نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021 يوم الأحد المقبل.

وستقيم الوزارة مراسم اعتماد وإعلان النتائج في ديوانها، الثالثة عصرا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

وفي 7 أكتوبر الجاري، أعلن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، والمركز الوطني للامتحانات، نتائج الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لطلبة المدارس الليبية بالخارج.

ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة، فقد تقدم 756 طالبًا وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بالخارج، نجح منهم 562 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 74.34%.

