بالصور: السيول تغرق قرية تاكنس في الجبل الأخضر

السيول تغرق قرية تاكنس في الجبل الأخضر, 29 أكتوبر 2021. (صفحة الريانية تتحدث على فيسبوك)

أغرقت السيول الجارفة قرية تاكنس في الجبل الأخضر بعد سقوط أمطار متواصلة خلال الساعات الماضية.

وأظهرت لقطات نشرتها صفحة باسم «الريانية تتحدث»، السيول وهي تغرق شوارع القرية، كما دمرت عدد من السيارات في الشوارع.

- حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 29 أكتوبر 2021)

و«تاكنس» قرية جبلية تقع شرق بنغازي، بنحو 127 كيلومترا.

السيول تغرق قرية تاكنس في الجبل الأخضر, 29 أكتوبر 2021. (صفحة الريانية تتحدث على فيسبوك)

السيول تغرق قرية تاكنس في الجبل الأخضر, 29 أكتوبر 2021. (صفحة الريانية تتحدث على فيسبوك)