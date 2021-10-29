حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 29 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 10:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الفرصة مهيأة، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقى، وأمطار متفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الساحل الغربي.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب بينما تتكاثر السحب من حين لآخر، اليوم، قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق (الجبل الأخضر- بنغازي- درنة- أم الرزم- طبرق) ما قد يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتكون الفرصة أفضل  لشدة الأمطار بداية من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية وتكون قوية يوم الأحد تتجاوز 30 عقدة على أغلب المناطق. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، ولاتتجاوز 21 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة أحيانا. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد وتطلب 23,4 مليار دولار ...
دولى
الفنان حاتم الكور يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تحذيرات من الإفراط في تشجيع النساء على فحوص الكشف عن سرطان الثدي
طب وصحة
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل رونالد كومان
رياضة عالمية
ربيعة أبوراص: نرفض تقويض العملية الانتخابية بالضغط على عمداء البلديات
ليبيا
المالية: الإفراج عن رواتب 59 ألف موظف وتنفيذ الزيادة المقررة للمعلمين
ليبيا
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج خام «السدرة» بنسبة 72% يوميا يفقد الخزانة العامة 177 ...
ليبيا
عام على وقف إطلاق النار.. إشارات مكثفة بشأن خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
لودريان: التقدم السياسي والأمني في ليبيا رائع ومؤتمر باريس سيوفر الزخم الدولي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 أسباب وراء ضعف كهرباء السيارة