حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 29 أكتوبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الفرصة مهيأة، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقى، وأمطار متفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الساحل الغربي.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب بينما تتكاثر السحب من حين لآخر، اليوم، قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق (الجبل الأخضر- بنغازي- درنة- أم الرزم- طبرق) ما قد يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتكون الفرصة أفضل لشدة الأمطار بداية من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية وتكون قوية يوم الأحد تتجاوز 30 عقدة على أغلب المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، ولاتتجاوز 21 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.