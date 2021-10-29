مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تتسلم خزان أكسجين متنقل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 01:23 مساء
مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تتسلم خزان أكسجين متنقل، 29 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

دعمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مراكز العزل الصحي بالمنطقة الشرقية بخزان أكسجين متنقّل يعمل مع مقطورة بسعة 24 الف لتر، ومجهّز بوحدة خاصة بتعبئة خزانات الأكسجين.

وقال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، الجمعة، إن خزان الأكسجين سيسهم بشكل كبير في تغذية 13 مركز عزل تتوزع على طول المنطقة الممتدة من مدينة سرت إلى أقصى مناطق الشرق، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأمس الخميس، تسلّمت إدارة الخدمات الصحية بمدينة بنغازي، مبردات خاصة بحفظ لقاح «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا»، إلى جانب حقيبة مخصصة لنقل اللقاح.

وذكر إسماعيل العيضة أن وزارة الصحة دعمت حملة التطعيمات التي تنفذ داخل مدينة بنغازي بمركز المدينة الرياضية، من خلال رفع السعة التخزينية لمبردات حفظ اللقاحات، حيث ستسمح المبردات الجديدة بتخزين 50 ألف جرعة، فيما يمكن نقل 4 ألف جرعة بشكل آمن عبر حقيبة نقل اللقاحات.

مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تتسلم خزان أكسجين متنقل، 29 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)
مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تتسلم خزان أكسجين متنقل، 29 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)
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