«الصحة» تدعم حملة التطعيمات في بنغازي

مركز لقاحات كورونا بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي (بلدية بنغازي على فيسبوك)

تسلّمت إدارة الخدمات الصحية بمدينة بنغازي، مبردات خاصة بحفظ لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب حقيبة مخصصة لنقل اللقاح.

وعلى نحو متصل، ذكر رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة أن وزارة الصحة دعمت حملة التطعيمات التي تنفذ داخل مدينة بنغازي بمركز المدينة الرياضية، من خلال رفع السعة التخزينية لمبردات حفظ اللقاحات، حيث ستسمح المبردات الجديدة بتخزين 50 ألف جرعة، فيما يمكن نقل 4 ألف جرعة بشكل آمن عبر حقيبة نقل اللقاحات.

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مستشفى «عمر المختار» يتسلم شحنة من الإمدادات الطبية

كما تسلّم مستشفى «عمر المختار» بمدينة البيضاء، شحنة من الإمدادات الطبية المتنوعة، دعمًا من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وتتمثل الإمدادات الطبية، في تجهيزات متكاملة لغرفتي عمليات وعناية مركزة، فضلاً عن تجهيزات لقسم الإسعاف والطوارئ المستحدث مؤخرًا.