مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء المدة القانونية للاعتراض على الأسماء الواردة في سجل الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 05:54 مساء
شعارا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن «المدة القانونية التي حددتها للاعتراض على الأسماء الواردة في سجل الناخبين تنتهي اليوم الخميس»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت المفوضية أن لجان الفصل في الاعتراضات والنزاعات على الأسماء الواردة في سجل الناخبين «تكون أمام لجان الفصل في الاعتراضات والنزاعات في مكاتب الإدارة الانتخابية والمحاكم الجزئية، سواء كان الاعتراض شخصيًا أو اعتراض على الغير».

- المفوضية تنشر قوائم الناخبين غدا

ونشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح الإثنين، قوائم الناخبين في مراكز الانتخاب التي سجَّلوا بها لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال مدة (48) ساعة من تاريخ النشر، وفق بيان للمفوضية يوم الأحد.

وأهابت المفوضية في بيانها بالناخبين «أهمية التأكد من وجود أسمائهم بمراكز الانتخاب التي سجَّلوا بها، وذلك استعدادًا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية التي ستنطلق قريبًا».

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