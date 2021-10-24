المفوضية تنشر قوائم الناخبين غدا

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح, (صفحة المفوضية على فيسبوك)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر جميع قوائم الناخبين اعتبارًا من صباح غدٍ الإثنين في مراكز الانتخاب التي سجَّلوا بها.

وأشارت المفوضية في بيان، الأحد، إلى أن هذا الإجراء «لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال مدة (48) ساعة من تاريخ النشر». وأهابت المفوضية بالناخبين «أهمية التأكد من وجود أسمائهم بمراكز الانتخاب التي سجَّلوا بها، وذلك استعدادًا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية التي ستنطلق قريبًا».

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وفي وقت سابق، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن «خطة المفوضية تقضي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن». وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يُحدَّد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره».

وتحدد خارطة الطريق الأممية الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية، لكن بيان السايح خلال المؤتمر الصحفي لم يحدد موعدًا للانتخابات. وأوضح «تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما».