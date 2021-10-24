السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 12:17 مساء
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح خلال مقابلة مع «فرانس برس» في طرابلس في 05 أكتوبر 2021. (فرانس برس)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن «خطة المفوضية تقضي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره».

 وتحدد خاطرة الطريق الأممية الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية، لكن بيان السايح خلال المؤتمر الصحفي لم يحدد موعدا للانتخابات.

وأوضح «تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما».

 نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية
ومن المقرر أن تنطلق غدًا عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية لمراكز الانتخاب، كل حسب اختياره وتسجيله، وفق رئيس المفوضية، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء «لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن ما ورد بها من أسماء خلال 48  ساعة من تاريخ النشر، بالإضافة إلى تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم والمراكز المسجلين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية في عملية سيُعلن عنها لاحقًا».

وأضاف: «سيتم اليوم نشر (نماذج قوائم التزكية) التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية على  صفحة المفوضية على شبكة المعلومات الدولية، مرفقة بالتعليمات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحون لإعدادهم لهذه القوائم، كخطوة استباقية أخرى الغرض منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعدادها وتقديمها كأحد المستندات المطلوبة للترشح».

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