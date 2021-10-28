السايح يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات العملية الانتخابية

من لقاء السايح في طرابلس مع السفير الإيطالي، 28 أكتوبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، اليوم الخميس، «دعم المجتمع الدولي وحكومة بلاده للانتخابات الليبية المقبلة».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، للسفير الإيطالي بمقر المفوضية في طرابلس، حيث بحثا معًا «مستجدات العملية الانتخابية، وجهوزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية نهاية هذا العام»، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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وخلال اللقاء، أشاد جوزيبي بـ«الخطة التي أعلنت عنها المفوضية لتنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية تزامنيًا، وإتاحة نماذج التزكية للمرشحين»، وثمَّن سعي المفوضية «لاستكمال المسائل الفنية واللوجستية لتنطلق نحو تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد».

من لقاء السايح في طرابلس مع السفير الإيطالي، 28 أكتوبر 2021. (مفوضية الانتخابات)