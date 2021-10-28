قرار حكومي بتخصيص مليار دينار آخر لـ«دعم الزواج»

شعار صندوق دعم الزواج، (أرشيفية: الإنترنت)

قررَّ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

وحمل القرار رقم «505» لسنة 2021، وخاطب بشأنه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لاتخاذ ما يلزم من إجراء بالخصوص بشأن إحالة المبلغ إلى حساب الصندوق، وفقًا للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

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والإثنين، قال رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، خالد بوجناح، إن مصرف ليبيا المركزي وافق على صرف مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج، لكنه أشار إلى عدم تسلُّم أي كتاب بالخصوص حتى الآن، ولا يزال العمل جاريًا على إنهاء إجراءات المقبولين السابقين ضمن المبادرة.

وتوقع بدء قبول طلبات المتزوجين الجدد للاستفادة من المليار الثاني الأسبوع المقبل، نافيًا صحة الأخبار المتداولة حول وجود تزوير في الطلبات.