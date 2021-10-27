العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد الليبي

عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري. (الإنترنت)

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، إن «عرض النقود حاليًا في حدود 117 مليار دينار»، موضحا أن هذا الرقم يشمل «العملة خارج المصارف + الودائع تحت الطلب لدي البنوك».

وأوضح العكاري في منشور بعنوان «السوق المالي والدور المفقود في ليبيا» نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، اليوم الأربعاء، أن «هذا المبلغ الضخم يحتاج إلى سوق مالي منظم ونشط تُطرح فيه أسهم وسندات وصكوك إسلامية يتم الاكتتاب فيهم في مشاريع تنموية تعود على أصحاب هذه الأموال بالنفع المزدوج؛ من ناحية تحقيق عوائد مجزية على أموالهم المستثمرة، ومن ناحية أخرى المساهمة في تحقيق تنمية في بلادهم».

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وحذر عضو لجنة تعديل سعر الصرف من أن «تكدس الأموال وعدم توظيفها» من شأنه أن يتسبب في «ضرر كبير على الاقتصاد الليبي، وتأخر في إحداث تنمية حقيقة تعود بالنفع على الجميع».