العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 04:25 مساء
عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري. (الإنترنت)

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، إن «عرض النقود حاليًا في حدود 117 مليار دينار»، موضحا أن هذا الرقم يشمل «العملة خارج المصارف + الودائع تحت الطلب لدي البنوك».

وأوضح العكاري في منشور بعنوان «السوق المالي والدور المفقود في ليبيا» نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، اليوم الأربعاء، أن «هذا المبلغ الضخم يحتاج إلى سوق مالي منظم ونشط تُطرح فيه أسهم وسندات وصكوك إسلامية يتم الاكتتاب فيهم في مشاريع تنموية تعود على أصحاب هذه الأموال بالنفع المزدوج؛ من ناحية تحقيق عوائد مجزية على أموالهم المستثمرة، ومن ناحية أخرى المساهمة في تحقيق تنمية في بلادهم».

- العكاري يوضح سبب غلاء الأسعار.. و6 مكاسب جراء تعديل سعر الصرف
- العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار

وحذر عضو لجنة تعديل سعر الصرف من أن «تكدس الأموال وعدم توظيفها» من شأنه أن يتسبب في «ضرر كبير على الاقتصاد الليبي، وتأخر في إحداث تنمية حقيقة تعود بالنفع على الجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
تغير المناخ وتدخل البشر يهددان المحمية الطبيعية الأشهر في ليبيا (صور)
علوم وتكنولوجيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟