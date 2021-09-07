العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار

عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

فسّر عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى أسفل 5 دينارات.

وقال العكاري إن «سحب 20 مليار دينار من عرض النقود (العملة خارج المصارف +الودائع تحت الطلب) أسقط الدولار من على حاجز 5 دينارات».

وتابع العكاري في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «أعتقد أن سحب 20 مليار أخرى سوف يسقط الدولار من حاجز 4 دينار بشرط تدخل مجلس إدارة البنك المركزي».

- تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية

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- «التجارة والتنمية» يبدأ بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 4.98 دينار، مقارنة بـ5.02 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس. وسجل في الرسمي (مصرف ليبا المركزي،) متوسط سعر صرف الدولار عند 4.5 دينار.

وأرجع محللون تراجع سعر صرف الدولار إلى حجم المبالغ التي نفذها المصرف المركزي لتغطية طلبات المصارف التجارية من النقد الأجنبي. وتلك المبالغ غطت احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن مصباح العكاري، استئناف مصرف التجارة والتنمية بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية. وقتها توقع العكاري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، «انخفاض سعر بيع الدولار بالصك على التجارة والتنمية».