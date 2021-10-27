مجلس الوزراء يعيد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء

اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السابع للعام 2021، الإثنين، 27 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة برئاسة رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء.



ووفق القرار 492 جاء تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو التالي:

- رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء (رئيسًا).

- وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإستراتيجية (عضوًا).

- وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية(عضوًا).

- وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات (عضوًا).

- رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (عضوًا).

- عبد السلام مولود عبد السلام محمد (عضوًا).

- عبد السلام عبد الحميد الشيبان (عضوًا).

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ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.