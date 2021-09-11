النائب العام: مسئولو حماية الطاقة الكهربائية «احتجبوا» عن واجبهم في ضبط المتهمين بسرقة التيار

النائب العام المستشار أحمد الصور، مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومدير مديرية أمن جنزور، 8 سبتمبر 2021. (النيابة العامة)

أكد النائب العام المستشار أحمد الصور، أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي، المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم قيام عناصرها باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنامي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء، دون مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة اختصاصهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الصور الأربعاء الماضي، مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومدير مديرية أمن جنزور، ورئيس جهاز الأمن المركزي فرع جنزور، بحسب بيان النيابة العامة اليوم.

وناقش الاجتماع، آخر تطورات التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية.

ولفت الصور خلال الاجتماع، إلى التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة، مع المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية، ووقائع إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، نتيجة منع الجناة لمستخدمي الشركة العامة للكهرباء من الالتزام بواجب تنفيذ برنامج طرح الأحمال، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للحيلولة دون انهيار الشبكة الكهربائية.

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من جهته عزى رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية، قصور أداء الإدارة القائم عليها، إلى قلة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليها؛ مضيفا أنه بصدد إعادة صياغة البناء التنظيمي للإدارة، بما يتفق مع الأهداف التي كانت وراء إنشائها؛ مع العمل على تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين لها.

في السياق نفسه؛ أكد النائب العام أنه سبق له مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومساعدتها في تنفيذ أعمالها نظرا لارتفاع مؤشر الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وعرقلة سير العمل بها؛ مضيفا أن قلة الإمكانيات دعته إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير الإمكانيات المادية للغرفة الأمنية والعسكرية التي طالب بتشكيلها لغرض رفع مستويات تجهيز الحماية اللازمة لأعمال قطاع الكهرباء.

وبينما تحدث الصور حول تفاصيل القضايا ذات الصلة؛ كشف عن رد الفعل الجنائي، حول أفعال الجناة الذين تم ضبطهم من حيث عدد الأحكام القضائية التي قضت بإدانتهم، بحسب البيان.

وفي الختام ناقش المجتمعون الخطة الأمنية الموضوعة، لضبط وإحضار أعضاء عصابات الإجرام الذين اقترفوا الأفعال موضوع الملاحقة، وتفاصيل آلية عمل الغرفة الأمنية المشتركة المسند إليها تنفيذ قرارات وأوامر النيابة العامة .

النائب العام المستشار أحمد الصور، مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومدير مديرية أمن جنزور، 8 سبتمبر 2021. (النيابة العامة)