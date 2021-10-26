الدبيبة: توزيع المناصب جغرافيا وبشكل عادل.. وإذا كان لدينا خلل فمصرون على إصلاحه

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن توزيع المناصب والتعيينات جرت بشكل جغرافي وعادل، مشددًا على أن التعيينات والاختيارات قائمة على الكفاءة في المقام الأول.

وتابع الدبيبة في كلمة له بثتها منصة حكومتنا مساء الثلاثاء «إذا كان لدينا خلل في أي مكان فمصرون على إصلاحه وإذا رأى أهل برقة أننا قصرنا تجاههم فنحن نعتذر عن ذلك».

وأردف: «أحلنا 28 سفير جديدًا للمجلس الرئاسي لإصدار قرار تعيينهم تم توزيعهم جغرافيا، بشكل عادل بين كل المناطق، من بينهم 43% من المنطقة الشرقية، ومن يرى التعيينات الجديدة لا يمكن أن تكون لكتلة أو مدينة واحدة». وأوضح: «هناك 13 وكيل وزارة من برقة إلى الآن من أصل 35 وكيلا بنسبة 23%».

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وتابع: «شركة الخليج العربي وسرت والجوف والانشاءات النفطية جميع مجالس إدارتها من المنطقة الشرقية، 75% من الشركات النفطية مسؤوليها من المنطقة الشرقية».

والجمعة الماضية، قرَّر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة. وكلف الفريق بمقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء «موقفه الأخير من الحكومة، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».