إصابة 13 خزانا ومحول كهرباء وأسقف صالات بالمجمع النفطي جراء اشتباكات الزاوية

مصفاة الزاوية النفطية. (أرشيفية: شركة الزاوية لتكرير النفط)

أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الثلاثاء، إصابة 13 خزانًا خاصًّا بالمواد النفطية ومحول كهرباء وأسقف صالات بالمجمع النفطي التابع لها؛ جراء اشتباكات مسلحة وقعت قرب المجمع مساء أمس الإثنين واستمرت حتى الثالثة فجر اليوم، وفق بيان للشركة.

وأكدت الشركة «إصابة ثمانية خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام بمنطقة حركة الزيت وتشغيل الخزانات» و«إصابة خمسة خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية، الأمر الذي نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الخزان رقم (T9) الخاص بتخزين الزيت الأساس (SN150)».

وأضافت الشركة أن الاشتباكات أسفرت أيضًا عن «إصابة المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، وترتب عن ذلك عطب بالمحول»، و«تضرر بأسقف صالات خطوط التصنيع بمصنع خلط وتعبئة الزيوت»، مشيرة إلى استمرار عمليات الكشف على كافة الوحدات الإنتاجية بالشركة لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الاشتباكات.

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وأكدت الشركة أن «مثل هذه الأحداث قد تكون سببًا في وقوع حوادث صناعية كبيرة قد تترتب عليها حوادث بيئية قد تخرج عن السيطرة وتتسب في كوارث على المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية، بالإضافة إلى توقف جميع الوحدات والعمليات التشغيلية بالمجمع النفطي ككل».

وناشدت الشركة كافة الأطراف «تغليب صوت العقل لمعالجة الاختلافات لضمان أمن واستقرار المنطقة بشكل عام وحفاضًا على سلامة المواطنين بالمناطق المجاورة والمستخدمين بالمجمع النفطي من وقوع حوادث قد تخرج عن السيطرة».