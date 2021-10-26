إصابة 13 خزانا ومحول كهرباء وأسقف صالات بالمجمع النفطي جراء اشتباكات الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 07:22 مساء
مصفاة الزاوية النفطية. (أرشيفية: شركة الزاوية لتكرير النفط)

أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الثلاثاء، إصابة 13 خزانًا خاصًّا بالمواد النفطية ومحول كهرباء وأسقف صالات بالمجمع النفطي التابع لها؛ جراء اشتباكات مسلحة وقعت قرب المجمع مساء أمس الإثنين واستمرت حتى الثالثة فجر اليوم، وفق بيان للشركة.

وأكدت الشركة «إصابة ثمانية خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام بمنطقة حركة الزيت وتشغيل الخزانات» و«إصابة خمسة خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية، الأمر الذي نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الخزان رقم (T9) الخاص بتخزين الزيت الأساس (SN150)».

وأضافت الشركة أن الاشتباكات أسفرت أيضًا عن «إصابة المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، وترتب عن ذلك عطب بالمحول»، و«تضرر بأسقف صالات خطوط التصنيع بمصنع خلط وتعبئة الزيوت»، مشيرة إلى استمرار عمليات الكشف على كافة الوحدات الإنتاجية بالشركة لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الاشتباكات.

- الزاوية لتكرير النفط تبحث خطط الصيانة والمشاريع المقترحة للعام 2022
- 100 ألف برميل يوميا إنتاج مصافي التكرير في الزاوية
- انطلاق أعمال العمرة السنوية بشركة الزاوية لتكرير النفط

وأكدت الشركة أن «مثل هذه الأحداث قد تكون سببًا في وقوع حوادث صناعية كبيرة قد تترتب عليها حوادث بيئية قد تخرج عن السيطرة وتتسب في كوارث على المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية، بالإضافة إلى توقف جميع الوحدات والعمليات التشغيلية بالمجمع النفطي ككل».

وناشدت الشركة كافة الأطراف «تغليب صوت العقل لمعالجة الاختلافات لضمان أمن واستقرار المنطقة بشكل عام وحفاضًا على سلامة المواطنين بالمناطق المجاورة والمستخدمين بالمجمع النفطي من وقوع حوادث قد تخرج عن السيطرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
مفاجأة قبل دقائق من قرعة الدوري الممتاز الليبي.. 13 ناديا تطلب تأجيل الانطلاق 15...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
47 فريقا في دوري الدرجة الأولى
رياضة محلية
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو وصور)