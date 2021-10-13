الزاوية لتكرير النفط تبحث خطط الصيانة والمشاريع المقترحة للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 12:18 مساء
من الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، 12 أكتوبر2021. (شركة الزاوية)

بحث الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، نشاطات الشركة المختلفة خلال الفترة من أول يناير إلى 31 أغسطس 2021، وبدأ العرض بأنشطة السلامة والصحة والبيئة، وناقش الحضور باستفاضة عمليات التكرير للمصفاة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد أمس الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس وبالربط عبر الدوائر المغلقة من مقر الشركة بمدينة الزاوية، بحضور مدير عام الصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الزاوية، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش المجتمعون خطط الصيانة المبرمجة من قبل المختصين بالشركة للوحدات الصناعية لاستمرار عمليات التشغيل، والعمليات الإنتاجية بمصنعي أسفلت الزاوية وبنغازي ومصنع خلط وتعبئة الزيوت. كما جرى التطرق إلى المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2022.

واختُتم الاجتماع بعرض ومناقشة مستهدفات الإنتاج لسنة 2022 والمشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة خلال هذه الفترة. بحضور عدد من مديري الإدارات والمهندسين والفنيين والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة الزاوية لتكرير النفط ومعهد النفط الليبي.

يشار إلى أن «إنتاج مصافي التكرير بلغ نحو 100 ألف برميل يوميًا»، حسب تقديرات مسؤول شركة الزاوية لتكرير النفط خلال اجتماع موسَّع عقده رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، في 21 أغسطس الماضي.

من الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، 12 أكتوبر2021م. (شركة الزاوية)
من الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، 12 أكتوبر2021م. (شركة الزاوية)
من الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، 12 أكتوبر2021م. (شركة الزاوية)
من الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، 12 أكتوبر2021م. (شركة الزاوية)
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