صنع الله يطالب شركة الزاوية بالبدء في مشروع تطوير الميناء النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 11:04 مساء
اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة الزاوية لتكرير النفط، الخميس 5 أغسطس 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله شركة الزاوية لتكرير النفط بضرورة البدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي، وتقديم المشاريع المستهدفة للشركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أهمية خلق الجو الملائم والسليم لحماية المستخدمين من مخاطر العمل والمحافظة علي ممتلكات الشركة ومعداتها بكافة المواقع والمناطق السكنية المجاورة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده صنع الله، اليوم الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط لمناقشة العديد من المواضيع الهامة، بحسب المؤسسة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي ضمن متابعتها ساعيها لسير عمل الشركات التابعة لها، وتأكيدًا على مساهمتها في هذه الجهود ودعمها المتواصل لكل العاملين في القطاع النفطي.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الوضع المالي للشركة ومشروع مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي وعدد من المشاريع الأخرى، وكذلك مناقشة بعض من المتطلبات والعقبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها والحلول المتاحة لضمان استمرار مستوى الانتاج وعمليات التشغيل بالصورة المطلوبة في المصفاة ومصانع الشركة.

وقدم عضو لجنة العمليات بشركة الزاوية لتكرير النفط عماد الطاهر، خلال الاجتماع تقريرا شاملا لوضع الشركة أكد من خلاله أن «إنتاج مصافي التكرير وصل في حدود 100 ألف برميل يومياً، وأن الوحدات لاتزال مستمرة في الإنتاج برغم ظروفها الصعبة في الآونة الأخيرة المتمثلة في مصادر الطاقة الكهربائية، التي استوجبت التنسيق مع شركة الكهرباء».

وأثنى الطاهر على جهود شركة الكهرباء لإعطاء شركة الزاوية الأولوية للإمدادات من الطاقة، ما ساعد الشركة في استمرار التشغيل، كما أكد «انجاز كافة المستهدفات المطلوبة للسنة الحالية» من الشركة رغم العراقيل والصعوبات، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

حضر الاجتماع من مسؤولي مؤسسة النفط عضو مجلس  الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، ومدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي، ومدير عام الشؤون القانونية الدكتور خلف الله إبراهيم، ومدير عام الشؤون المالية أبوالعيد سالم والمستشار المالي لطفى غيطة.

ومن جانب شركة الزاوية لتكرير النفط، عضو قطاع الصيانة والخدمات محمد دبوب، وعضو لجنة العمليات عماد الطاهر، وعضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والموارد البشرية صبحي ميلاد، وعضو لجنة الادارة للشؤون الفنية والهندسية والمشروعات مصطفى خليفة.

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