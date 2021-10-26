وزير الحكم المحلي يناقش آلية اعتماد بلدية البركت ومتطلبات المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 06:43 مساء
اجتماع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع وفد بلدية البركت. الثلاثاء 24 أكتوبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الوفد المكلَّف من الأعيان والحكماء والمجتمع المدني والمجلس الاجتماعي لقبائل البركت الواقعة في جنوب غرب ليبيا لمناقشة آلية اعتماد البلدية، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد بلدية البركت الذي التقى الوزير ضم كلًا من محمد أحمد موسى، خالد الصديق بوهاني، محمد بلال كزركة، محمود محمد جبريل، وبحضور عضو مجلس النواب عن دائرة غات صالح همه الذي كان رئيسًا للوفد.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «آلية اعتماد بلدية البركت وكذلك المتطلبات الملحة للمدينة وحلحلة المشاكل القائمة سواء ما يتعلق بالنظافة العامة وخدمات البيئة ومرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة غات، وكذلك متابعة عمل الفريق المكلف من مجلس الوزراء الذي زار بلدية غات وبلدية العوينات مؤخرا وحثه على تنفيذ المتطلبات التي وقفوا عليها أثناء زيارتهم الأخيرة».

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن وفد بلدية البركت تمنى في ختام الاجتماع «الاتصال الدائم مع الوزارة بخصوص المواضيع التي تم نقاشها»، مشيرة إلى أن الوزير بدرالدين التومي أبدى للوفد استعداده الدائم لأي ملاحظات وتوصيات بالخصوص.

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
مفاجأة قبل دقائق من قرعة الدوري الممتاز الليبي.. 13 ناديا تطلب تأجيل الانطلاق 15...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
47 فريقا في دوري الدرجة الأولى
رياضة محلية
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو وصور)