وزير الحكم المحلي يناقش آلية اعتماد بلدية البركت ومتطلبات المدينة

اجتماع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع وفد بلدية البركت. الثلاثاء 24 أكتوبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الوفد المكلَّف من الأعيان والحكماء والمجتمع المدني والمجلس الاجتماعي لقبائل البركت الواقعة في جنوب غرب ليبيا لمناقشة آلية اعتماد البلدية، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد بلدية البركت الذي التقى الوزير ضم كلًا من محمد أحمد موسى، خالد الصديق بوهاني، محمد بلال كزركة، محمود محمد جبريل، وبحضور عضو مجلس النواب عن دائرة غات صالح همه الذي كان رئيسًا للوفد.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «آلية اعتماد بلدية البركت وكذلك المتطلبات الملحة للمدينة وحلحلة المشاكل القائمة سواء ما يتعلق بالنظافة العامة وخدمات البيئة ومرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة غات، وكذلك متابعة عمل الفريق المكلف من مجلس الوزراء الذي زار بلدية غات وبلدية العوينات مؤخرا وحثه على تنفيذ المتطلبات التي وقفوا عليها أثناء زيارتهم الأخيرة».

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن وفد بلدية البركت تمنى في ختام الاجتماع «الاتصال الدائم مع الوزارة بخصوص المواضيع التي تم نقاشها»، مشيرة إلى أن الوزير بدرالدين التومي أبدى للوفد استعداده الدائم لأي ملاحظات وتوصيات بالخصوص.

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)