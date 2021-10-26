«الرقابة الإدارية» تبحث مع عميد سوق الجمعة مشكلة العقود المبرمة قبل 2011 وتأثرها بسعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 02:44 مساء
رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مع عميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج، 26 أكتوبر 2021. (هيئة الرقابة الإدارية)

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مع عميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج، وعضو المجلس البلدي محمد قريفة، مشكلة العقود المبرمة مع الشركات الوطنية قبل 2011، وتأثرها بسعر الصرف وكيفية وضع آلية لحل هذه المعضلة التي ترتب عليها توقف هذه المشاريع.

وناقش اللقاء الذي عُقِد، اليوم، المشاكل والعراقيل التي تعانيها البلدية، ووضع حلول للشركات الوطنية التي أبرمت عقودًا قبل سنة 2011، وتأثرها بسعر الصرف الحالي، وكيفية وضع آلية لحل «هذه المعضلة» التي ترتب عليها توقف هذه المشاريع.

- الرقابة الإدارية: الضرائب لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين

والسبت، قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن مصلحة الضرائب لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين من سداد الضرائب، المتخلفين عن تقديم الإقرارات الضريبية، والعمل على تفعيل قانون الحجز الإداري ولائحته التنفيذية، خلال العام الماضي 2020.

ونشرت الهيئة ملاحظاتها بشأن مصلحة الضرائب في التقرير العام لسنة 2020، مؤكدة عدم حصر الجهات الخاضعة للضريبة حصرًا دقيقًا بالسُبل التي تكفل عدم التهرب، ودفع ما عليها من ضرائب، مؤكدة أن الإيرادات الضريبية المحققة خلال الفترة من 2013 حتى نهاية أغسطس 2020، سجلت 7 مليارات و175 مليونًا، و823 ألف دينار.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مع عميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج، 26 أكتوبر 2021. (هيئة الرقابة الإدارية)
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