الأرصاد: رياح نشطة على الساحل بين الخمس ومصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها إلى (25) عقدة.

كما حذر المركز، في نشرة الصيد البحري اليوم، من ارتفاع الموج الذي يصل إلى 2.50 متر في هذه المنطقة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–2.50) متر.

البحر قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.