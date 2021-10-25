كوبيش والمشري يبحثان التوافق على قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 07:45 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش (صفحة المجلس على فيسبوك)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس مسعود اعبيد، ورئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس بشير الهوش، ورئيس لجنة الشؤون القانونية عادل كرموس، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبوسنينة.

وناقش الجانبان نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا، الذي عقد أخيرًا بطرابلس، وأكدا ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

- المشري ونائب وزير الخارجية التركي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات على «أسس صلبة ومتينة»
- المشري يؤكد لكوبيش وماري دي كارلو سعي مجلس الدولة لـ«حلحلة الانسداد والوصول إلى انتخابات نزيهة»
- المشري يؤكد ضرورة «التوافق» حول قوانين الانتخابات والابتعاد عن «الخطوات الأحادية»

كما ناقش الجانبان الوضع السياسي في ليبيا وآخر التطورات حول العملية الانتخابية، حيث بيَّن المشري حرص المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي «على أسس دستورية متفق عليها»، وفقًا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي الليبي.

وأشار بيان المجلس إلى أن «المبعوث الأممي أثنى على خطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة، ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، واتفق الجانبان على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات بين المجلسين (النواب والدولة)، وبذل كل الجهود لحل العقبات التي تحوْل دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش (صفحة المجلس على فيسبوك)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش (صفحة المجلس على فيسبوك)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش (صفحة المجلس على فيسبوك)
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