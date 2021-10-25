النويري: مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتسهيل عمل مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 02:54 مساء
النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في طبرق، 25 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، صباح اليوم الإثنين، إن «مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني والعمل على تسهيل عمل المفوضية وتذليل أي صعوبات تعترض سير العملية الانتخابية».

واستقبل النويري بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، حيث أطلع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على سير عمل المفوضية واستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.

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وأكد النويري «حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها».

وأمس الأحد، قال السايح إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، سيتم إجراؤها بناءً على القانونين الصادرين من مجلس النواب. وتابع خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية تنتظر وصول التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب، بشأن قوانين الانتخابات وهي متعلقة بالمواد الفنية وليس بالمواد ذات العلاقة السياسية.

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