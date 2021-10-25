السايح يلتقي اللجنة القانونية بـ«النواب» في طبرق اليوم

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 09:20 صباحا
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى طبرق الإثنين، حيث من المقرر أن يلتقي اللجنة القانونية بمجلس النواب لبحث تعديلات قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

وقال السايح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع مع اللجنة سوف يكون منفصلا عن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، وأشار إلى استيضاح بعض النصوص الواردة في قانوني انتخاب الرئيس والنواب، وإجراء بعض التعديلات الفنية على بعضها الآخر حتى تتمكن المفوضية من التنفيذ وفق المتطلبات الإجرائية التي تفرضها القوانين الانتخابية.

وأمس الأحد، قال السايح إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، سيتم إجراؤها بناء على القانونين الصادرين من مجلس النواب. وتابع خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية تنتظر وصول التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب، بشأن قوانين الانتخابات وهي متعلقة بالمواد الفنية وليس بالمواد ذات العلاقة السياسية.

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