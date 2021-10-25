إنقاذ 119 مهاجرا ‏غير شرعي ونقلهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 12:36 صباحا
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، إنقاذ 119 مهاجرًا ‏غير شرعي من جنسيات ‏مختلفة، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، حيث جرى نقلهم إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها في «فيسبوك»، إن الزورق البحري (‏P300‎‏) التابع للإدارة العامة لأمن ‏السواحل تمكن من إنقاذ 119 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات ‏مختلفة من عرض البحر، من بينهم 20 امرأة و7 أطفال.

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وأضافت أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس ‏البحري، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير ‏الشرعية.‏

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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