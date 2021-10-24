بابا الفاتيكان يطالب المجتمع الدولي بحلول دائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا

البابا فرنسيس (أرشيفية: الإنترنت).

طالب بابا الفاتيكان فرانسيس، المجتمع الدولي «بالوفاء بوعوده»، لإيجاد حلول دائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا وكل البحر المتوسط.

وقال خلال عظة يوم الأحد، التي نقلت وكالة «رويترز» مقتطفات منها، «العديد من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال (في ليبيا) يتعرضون لعنف غير إنساني»، على حد تعبيره.

وقال إنه يجب إعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ في البحر، والإنزال المنظم، وبدائل السجن، والمسارات المنتظمة لإجراءات الهجرة واللجوء. وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الشهر بفتح تحقيق فيما وصفه بالقوة «غير الضرورية وغير المتناسبة» من قبل قوات الأمن الليبية لاحتجاز المهاجرين الأفارقة، ما أسفر عن مقتل بعض من حاولوا الفرار، وفق «رويترز».

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والأسبوع الماضي، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على ضرورة قيام البلدان الأوروبية بنقل معركة مكافحة الهجرة غير الشرعية «من البحر.. إلى جنوب» ليبيا، معتبرًا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل الأمني المشترك مع دول جوار ليبيا ومساعدتها على تأمين الحدود.

جاء تأكيد الكوني خلال اجتماع مُوسَّع عقده، الأحد الماضي، في طرابلس مع نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والسفير الإيطالي والوفد المرافق له، ورئيس المنظمة الدولية للهجرة، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة أمن الحدود «يوبام».