الحكم المحلي: تعيين عاملين بـ«الشركات العامة لخدمات النظافة» في 20 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 12:06 صباحا
وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة الحكم المحلي، الأحد، تعيين عاملين بالشركات العامة لخدمات النظافة في نطاق 20 بلدية، وفق مخاطبة لعمداء البلديات ومديري أفرع الشركة.

ويشمل قرار وزارة الحكم المحلي رقم 14 لسنة 2021 بلديات «البطنان، درنة، الجبل الأخضر، المرج، بنغازي، أجدابيا، الكفرة، الواحات، سرت، الجفرة، الشاطئ، سبها، أوباري، غات، مرزق، مصراتة، المرقب، الجفارة، الزاوية، الساحل الغربي، الجبل الغربي، نالوت».

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وطالبت الوزارة، وفق المخاطبة المنشورة عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، عمداء البلديات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين بالشركات العامة لخدمات النظافة بحصر العاملين بالشركات العامة لخدمة النظافة الواقعة في نطاق كل بلدية، لكي تتمكن الوزارة من إصدار قرارات تعيينهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية، وإحالة رواتبهم بشكل منتظم، أسوة بالموظفين العاملين بالدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا للمادة الثانية من قرار مجلس الوزار رقم 356 لسنة 2021 بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة.

وفي 23 سبتمبر، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بنقل اختصاص عدد من الوزارات إلى البلديات، في إطار التحول نحو اللامركزية. وقتها قالت وزارة الحكم المحلي إنها «تعمل على نقل الاختصاصات للبلديات تباعاً»، وأنها «تولي ملفي نقل الاختصاصات اهتماماً بالغاً وتعمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات لتقوم بدورها في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين»

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