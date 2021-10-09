تعليق العمل بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت حتى تحقيق مطالب العاملين بها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 09 أكتوبر 2021, 07:42 مساء

علق العاملون بالشركة العامة لخدمات النظافة فرع سرت، أعمالهم حتى يتم تحقيق مطالبهم.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمها العاملون، من رؤساء الأقسام والموظفين والسائقين بالشركة، الذين قرروا خلالها تعليق العمل وإغلاق الشركة، مطالبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالتدخل العاجل لحل المشاكل التي تواجه الشركة وموظفيها.

وأكد المحتجون أنهم يرفضون تكليف رئيس لجنة الإدارة من خارج الشركة، والتأكيد على أن الشركة لديها الخبرات والقدرات، ليتم تكليف أحد موظفيها بإدارتها.

كما طالبوا بصرف مرتباتهم وحقوقهم المتأخرة منذ قرابة العام.

وتشهد مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بسرت وضواحيها، تكدسات للقمامة منذ أول من أمس الخميس، بسبب تعليق العمل بالشركة، خاصة سائقي الشاحنات.

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