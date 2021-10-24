مجلس النواب يدعو للتعامل مع هيئة مكافحة الفساد كجسم موحد

جانب من افتتاح المقر الرئيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة سبها (صفحة الهيئة على فيسبوك)

طالب مجلس النواب، اليوم الأحد، بالتعامل المباشر مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها جسمًا قانونيًّا موحدًا.



جاء ذلك، في بيان للترحيب بافتتاح المقر الرئيسي للهيئة في مدينة سبها، وذلك «تنفيذًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2014»، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس اليوم الأحد.

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ودعا المجلس، في البيان، الحكومة والأجهزة الرقابية وكافة الجهات في الدولة للتعامل المباشر مع الهيئة كجسم قانوني موحد. وتابع البيان: «نتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل الجبار، وندعوهم جميعًا لمباشرة عملهم من المقر القانوني في مدينة سبها».



وفي 18 أكتوبر الجاري، جرى افتتاح المقر الرئيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مدينة سبها، بحضور رئيس اللجنة الموقتة وممثلها القانوني ومديري الإدارات والمكاتب العامة ومديري الفروع بالمناطق.