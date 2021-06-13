«الوطنية لمكافحة الفساد» تقدم تقريرها السنوي لرئيس مجلس النواب

من لقاء نعمان الشيخ، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح, 10 يونيو 2021. (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)

قدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، الخميس الماضي، التقرير السنوي وتقرير لجنة الأزمة 2020/2019، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الشيخ اجتمع مع رئيس مجلس النواب الخميس الماضي، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب.

وشهد الاجتماع عرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة لضم وتوحيد كافة الفروع والمكاتب والموظفين وتسوية أوضاعهم، وكذلك تم عرض بعض الإجراءات الخاصة بأعمال الهيئة.

ووفق البيان، أثنى المستشار عقيلة صالح على كافة الإجراءات، وأبرزها اجتماع رئيس الهيئة مع كافة الفروع والمكاتب، وأيضا محضر الاجتماع بالخصوص، ووجه بتنفيذ التوصيات المنصوص عليها بالمحضر المذكور، شاكرا الهيئة رئاسة وموظفين وحثهم على مزيد العطاء لتنفيذ وممارسة الهيئة لأعمالها.

من لقاء نعمان الشيخ، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح, 10 يونيو 2021. (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)

من لقاء نعمان الشيخ، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح, 10 يونيو 2021. (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)