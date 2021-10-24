بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل في أزمة الهجرة انطلاقا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 07:30 مساء
البابا فرنسيس. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب بابا الفاتيكان، المجتمع الدولي بضرورة البحث عن حلول مشتركة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا والبحر المتوسط، داعيًا إلى حل لهذه الأزمة، رغم خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أفضل طريقة لإدارة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بحسب «فرانس برس».

وقال البابا فرنسيس، بعد صلاة الأحد التقليدية في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، «أعبر عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية في ليبيا: لن أنساكم أبدًا، أسمع صراخكم وأصلّي من أجلكم».

وأضاف: «يتعرض العديد من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال لعنف لاإنساني»، مجددًا مطالبته «مرة أخرى من الجماعة الدولية أن تفي بوعودها بالبحث عن حلول مشتركة وملموسة ودائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا وفي جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط» كما جاء على موقع الفاتيكان.

- بابا الفاتيكان يطالب المجتمع الدولي بحلول دائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا

ودعا البابا، البالغ 84 عامًا، الحكومات إلى أن تضع حدًّا لإعادة المهاجرين إلى «بلدان غير آمنة» مثل ليبيا، وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر المتوسط «بواسطة أجهزة إنقاذ ونزول من السفن وضمان ظروف معيشية كريمة لهم وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية، والحصول على إجراءات اللجوء».

ولا تزال إيطاليا تواجه موجات من المهاجرين عبر البحر المتوسط انطلاقًا من ليبيا، مع وصول المئات يوميًّا تقريبًا إلى سواحلها. واليوم الأحد قالت مبادرة الخط الساخن «آلارم فون»، التي تسعى لإغاثة المهاجرين، إن زورقين مطاطيين في البحر المتوسط يقلان 60 و68 شخصًا بحاجة ماسة لتدخل.

من ناحيتها قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن المركب «جيو بارنتس» الخيري أنقذ 95 شخصًا آخرين ليل، السبت، ما يرفع إجمالي عدد المهاجرين الذين أنقذهم إلى 296 شخصًا، وفق «فرانس برس».

وتحول الانتباه على مستوى الاتحاد الأوروبي من البحر المتوسط إلى الحدود بين بيلاروسيا وجيرانها، لاتفيا وليتوانيا وبولندا، في وقت سعى آلاف المهاجرين في الأشهر الأخيرة للعبور من بيلاروسيا إلى دول شرق الاتحاد الأوروبي.

ولم ينجح القادة الأوروبيون، خلال قمة استمرت يومين وانتهت أعمالها الجمعة، في الاتفاق حول مسألة الهجرة، وسط دعوات عدد من الدول بينها بولندا وليتوانيا للاتحاد لتمويل بناء حواجز.

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