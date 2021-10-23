مطار الأبرق يعلن عودة الرحلات الداخلية اليوم

مواطنون في مطار الأبرق, 16 مايو 2020. (أرشيفية: مصلحة المطارات)

أعلنت إدارة مطار الأبرق الدولي عودة الرحلات الداخلية من وإلى المطار اعتبارًا من اليوم السبت.

ودعت إدارة المطار، في بيان، جميع الشركات إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة كافة، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتوقَّف العمل بمطار الأبرق منذ أكثر من أسبوع بناء على قرار من وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، بطلب إيقاف العمل في مطارات الأبرق وبنينا وطبرق، وفق ما أفاد عضو الـمكتب الإعلامي بالمطار محمد الزواوي. ودخل موظفو المطار منذ أكثر من أسبوع في إضراب عن العمل بسبب عدم حصولهم على رواتبهم لأشهر.

وأصدر عمداء بلديات منطقة الجبل الأخضر بيانًا استنكروا فيه إيقاف الرحلات بمطار الأبرق الدولي والذي تم «تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، وتضامنًا مع إضراب العاملين بشركات المناولة بمطار بنينا في بنغازي».