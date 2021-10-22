طرابلس تستضيف الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 09:48 مساء
استقبال القيادات الأمنية لدى وصولها ديوان وزارة الداخلية في طرابلس، الجمعة 22 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

يستضيف مقر ديوان وزارة الداخلية، غدا السبت، فعاليات الملتقى الأول لقيادات الوزارة الذي سيتمر على مدى يومين بمشاركة القيادات الأمنية بالوزارة ومديريات الأمن في مختلف مناطق البلاد.

ووصل، اليوم الجمعة، إلى مقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس مديرو الأمن في بني وليد، ربيانة، وادي عتبة، نالوت، مسلاتة، مرزق، جردس العبيد، غدامس، سرت، شحات، الشرقية، تراغن، والشاطئ.

وكان في استقبالهم مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة الداخلية العميد صلاح الدين بن سليمان رفقة مكتب المراسم والضيافة بالإدارة، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن فعاليات الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية تقام تحت شعار «انتخابات آمنة» وسيعقد يومي السبت والأحد الموافق 23 إلى 24 أكتوبر الجاري بمدرج ديوان وزارة الداخلية.

استقبال القيادات الأمنية لدى وصولها ديوان وزارة الداخلية في طرابلس، الجمعة 22 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
استقبال القيادات الأمنية لدى وصولها ديوان وزارة الداخلية في طرابلس، الجمعة 22 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
استقبال القيادات الأمنية لدى وصولها ديوان وزارة الداخلية في طرابلس، الجمعة 22 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
استقبال القيادات الأمنية لدى وصولها ديوان وزارة الداخلية في طرابلس، الجمعة 22 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
استقبال القيادات الأمنية لدى وصولها ديوان وزارة الداخلية في طرابلس، الجمعة 22 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
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