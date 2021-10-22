المنقوش: يجب التركيز على المسار الأمني حتى نتمكن من إجراء الانتخابات

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إنه «يجب التركيز على المسار الأمني حتى نتمكن من إجراء الانتخابات» في ليبيا، مشيرا إلى أن «الحكومة تسعى لوضع خطة أمنية لإجراء الانتخابات».

وأكدت المنقوش في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية السعودية، اليوم الجمعة، أن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا الذي استضافته العاصمة طرابلس أمس الخميس «لا يهدف إلى تأجيل الانتخابات... لكن عقده في طرابلس رسالة بان البلاد تتعافى برغم كل الشكوك من البعض».

ونبهت المنقوش في حديثها إلى أن «القضية الليبية تحتاج إلى جرأة في التعامل معها»، لأن «الأطراف الليبية ترفض بعض المواقف بسبب التعقيدات» مشيرة إلى أن مؤتمر استقرار ليبيا «جمع دولا لا توافق بينها وهذا إنجاز» وذلك لأن «الحضور الليبي في مؤتمر استقرار ليبيا تغير بعدما كان ضعيفا».

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واعتبرت المنقوش أن مشاركة وزراء خارجية عرب وغربيين في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس أمس «دليل على تعافي ليبيا»، مشيرة إلى أن مهمتها «تفكيك الاشتباك الدولي حول ليبيا والأمر ليس سهلا» في ظل التطورات المتسارعة والأزمات المتعددة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وجددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي خلال المقابلة التأكيد على أن «هدف مؤتمر استقرار ليبيا دعم الانتخابات وليس العكس»، داعية المواطنين الليبيين إلى «المشاركة في الانتخابات من دون خوف»، لافتة إلى أن «الحكومة قامت بدورها بشأن الانتخابات ونترقب دور البرلمان الذي لا نتدخل في عمله».

وتطرقت المنقوش خلال المقابلة إلى الملف الأمني والعسكري، حيث أشادت باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي قالت إنها «جمعت الشرق والغرب»، وأوضحت أن الإصرار على إخراج «جميع المرتزقة يفهم أنه عقبة أمام الانتخابات»، وقالت «نسعى لانسحاب تدريجي متزامن للمرتزقة من البلاد» وقدرت أن «انسحاب 20 % من المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة» بين مختلف الأطراف.