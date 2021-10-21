المنقوش: لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، يلقي كلمته خلال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الخميس، إنه «لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها»، مؤكدة حاجة البلاد إلى «استقرار سياسي يضمن لجميع أطراف الشعب المشاركة في تقرير مصير» بلادهم.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس؛ حيث أشارت إلى رمزية هذا الاجتماع «العميقة»، وقالت للمشاركين: «أنتم تسطِّرون معنا أول فصل لاستقرار ليبيا دعوناكم كأصدقاء وأشقاء، استقرار نمد ببواعثه إلى دول الجوار».

وأضافت: «نلتئم اليوم في طرابلس ونأمل أن نلتقي غدًا في بنغازي وبعده في سبها»، معتبرة أن حكومة الوحدة الوطنية معنية بـ«دعم الديمقراطية والعدالة السياسية وتقبُّل نتائج الانتخابات».

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