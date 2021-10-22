تسجيل إصابة بفيروس كورونا في سبها وحالة وفاة

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن مختبره حلل 7 عينات أظهرت سلبية خمس عينات، فيما تأكدت حالة إصابة واحدة، وسُجلت حالة وفاة، بنسبة حالات موجبة 14%.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، إضافة إلى 20 حافة وفاة، و1457 حالة شفاء.

- 689 إصابة جديدة و20 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 4431 عينة للكشف عن الفيروس حيث تبيّن سلبية 3742 عينة، وإيجابية 689 عينة بنسبة 15.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 352 ألفا و881 حالة بينها 61 ألفا و459 نشطة و286 ألفا و440 شفاء، فيما توفي 4982 شخصا جراء الفيروس.