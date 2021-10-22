689 إصابة جديدة و20 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 20 حافة وفاة، و1457 حالة شفاء.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 4431 عينة للكشف عن الفيروس حيث تبين سلبية 3742 عينة، وإيجابية 689 عينة بنسبة 15.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 352 ألفا و881 حالة بينها 61 ألفا و459 نشطة و286 ألفا و440 شفاء، فيما توفي 4982 شخصا جراء الفيروس.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و447 ألفًا و293 شخصًا، فيما حصل على الجرعتين 352 ألفًا و923 شخصًا.