رئاسة مجلس النواب تدعو لجلسة في طبرق الإثنين المقبل

جلسة مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (أرشيفية: الموقع الإلكتروني للمجلس)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، دعوة أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية، الإثنين المقبل 25 أكتوبر، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، وذلك في رسالة رسمية من مكتب رئاسة المجلس. ولم توضح الرسالة جدول أعمال الجلسة، والبنود المقرَّر مناقشتها.

وفي 13 أكتوبر الجاري، اقترح 27 حزبًا ومؤسسة وتكتلًا من المجتمع المدني تعديلات على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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وكان مجلس النواب صوَّت على قانون الانتخابات، وحدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، وفق بليحق، الذي قال إن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.