«النواب» ينشر نص قانون انتخاب المجلس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 05:32 مساء
جلسة مجلس النواب، الإثنين 4 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

نشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك بعدما صوَّت عليه المجلس خلال جلسته المنعقدة في مدينة طبرق يوم الإثنين الماضي، وإضافة مادتين له خلال الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس، أمس الثلاثاء.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح نشره موقع مجلس النواب عقب جلسة أمس الثلاثاء، إن الجلسة المغلقة جرى خلالها «التصويت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة الإثنين تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في جميع الدوائر الانتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد».

- للاطلاع على نص القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب المقبل اضغط هنا

وفي ايجاز صحفي قدمه عقب جلسة أمس، قال بليحق إن «قانون انتخاب مجلس النواب (المقبل) لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة»، مؤكدًا أنه «بإمكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم».

وأوضح أنه ينص كذلك على «إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيس للبلاد بـ30 يومًا»، مبينًا أن هذا الإجراء «جاء بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظرًا لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب».

كما أكد الناطق باسم مجلس النواب أن الجلسة التي عقدها المجلس أمس، جرى خلالها «التصويت بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية».

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