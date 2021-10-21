إعلان موعد نتيجة امتحانات التعليم الأساسي

مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن نتيجة امتحانات مرحلة التعليم الأساسي سيتم إعلانها مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف مسعود في منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن امتحانات التعليم الأساسي التي انتهت قبل أسبوعين جرت في ظروف جيدة وآمنة.

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وفي 7 أكتوبر الجاري، أعلن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، والمركز الوطني للامتحانات، نتائج الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لطلبة المدارس الليبية بالخارج.

ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة، فقد تقدم 756 طالبًا وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بالخارج، نجح منهم 562 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 74.34%.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق العام الدراسي الجديد في 7 نوفمبر المقبل، لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي (2021 -2022).