برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين بالخارج

موقع الحصول على نتائج امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020 / 2021

أعلنت وزير التربية والتعليم موسى المقريف والمركز الوطني للامتحانات، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لطلبة المدارس الليبية بالخارج.

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ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة، فقد تقدم 756 طالبًا وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، نجح منهم 562 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 74.34%.

أما طلبة التعليم الثانوي فقد تقدم 835 طالبًا وطالبة، نجح منهم 453 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 64.44%، موزعون بواقع 759 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي و76 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

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يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لطلبة المدارس الليبية بالخارج أشرفت على تنظيمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات، وبتعاون الملحقيات الأكاديمية بالخارج كافة.

وفي 17 سبتمبر الماضي، قال مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، إن سبب التأخير في الإعلان عن نتائج المدارس الليبية بالخارج، يرجع لعدم وصول أوراق الإجابة من بعض الدول.

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