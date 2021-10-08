«التعليم» تعلن انطلاق العام الدراسي في 7 نوفمبر

طلاب يؤدون امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بمدرسة شهداء اشكدة للتعليم الأساسي في براك الشاطئ. (الإنترنت)

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق العام الدراسي الجديد في 7 نوفمبر المقبل، لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2021 -2022.

وأوضحت الوزارة في قرار وجهته لمراقبي التعليم، ونشرته منصة «حكومتنا» اليوم، أن عطلة المعلمين ستبدأ من 2 أكتوبر الحالي حتى 26 من الشهر نفسه.

- برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين بالخارج

وأمس الخميس، أعلنت وزير التربية والتعليم موسى المقريف والمركز الوطني للامتحانات، نتائج الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لطلبة المدارس الليبية بالخارج.

ووفق البيانات التي نشرتها الوزارة، فقد تقدم 756 طالبًا وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، نجح منهم 562 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 74.34%.