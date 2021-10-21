شكري يلتقي لودريان بطرابلس.. ويؤكد ضروة الدفع بـ«تسوية سياسية شاملة» في ليبيا

لقاء شكري ولودريان على هامش مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لتنسيق «الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، وفق ما أفاد الناطق باسم الوزارة المصرية».

وقال الناطق عبر «تويتر» إن شكري أكد خلال مشاركته في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» المنعقد في طرابلس «رؤية مصر القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق».

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ووصل شكري ولودريان إلى مطار معيتيقة الدولي في وقت سابق اليوم، للمشاركة في المؤتمر الذي تمثل فيه 31 دولة ومنظمة دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية. ​

من مشاركة شكري في مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (الخارجية المصرية)