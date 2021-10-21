الدبيبة يجتمع مع وزير الخارجية المصري قبل انطلاق مؤتمر «الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 11:38 صباحا
الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (الحكومة)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، بوزير الخارجية المصري سامح شكري قبل انطلاق مؤتمر استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس.

جرى الاجتماع في مقر المؤتمر بحضور سفير مصر لدى ليبيا والوفد المرافق لسامح شكري بجانب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

-  بمشاركة 31 دولة ومنظمة.. الحكومة تعول على مؤتمر «استقرار ليبيا» للوصول إلى حلول نهائية

ونقل شكري «تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتمنياته لحكومة الوحدة الوطنية بنجاح هذا المؤتمر»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة. 

مؤتمر بمشاركة 31 دولة ومنظمة
وتستضيف طرابلس اليوم أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، بدعوة من الحكومة الموقتة بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

وتحت إشراف حكومي عالي المستوى، اتخذت وزارة الداخلية استعدادات خاصة لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر.

وفي مقدمة المشاركين في المؤتمر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا. كما تشارك أيضًا الولايات المتحدة ووبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

ومنذ الثلاثاء الماضي، يتوافد مسؤولون دوليون إلى العاصمة من أجل حضور المؤتمر الذي يعول عليه للوصول إلى حلول نهائية في ليبيا قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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