المنقوش تبحث مع لعمامرة مسارات مبادرة «استقرار ليبيا»

من لقاء المنقوش ولعمامرة في طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا.

ووصل العمامرة في وقت سابق إلى مطار معيتيقة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة «استقرار ليبيا» والذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- لعمامرة يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر «استقرار ليبيا»

وأعربت المنقوش عن «تقديرها لوقوف ومساندة الجزائر الدائمة للشعب الليبي»، فيما عبر لعمامرة عن «سعادته» لزيارة ليبيا والمشاركة في فعاليات مؤتمر «استقرار ليبيا»، مؤكدًا «وقوف الجزائر ودعمها لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.