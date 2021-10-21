لعمامرة يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر «استقرار ليبيا»

وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، (أرشيفية: الإنترنت).

وصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، صباح الخميس، إلى مطار معيتيقة، بهدف المشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة «استقرار ليبيا».

وتحتضن العاصمة طرابلس المؤتمر الذي من المقرر أن يشارك فيه 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

وكان في استقبال الوزير الجزائري لدى وصوله والوفد المرافق له، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى انعقاد المؤتمر بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأ التوافد إلى المؤتمر بإشراف حكومي عالي المستوى؛ حيث أكدت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية وضع الترتيبات اللازمة لتأمين الوفود من قبل الوزارة والأمن الدبلوماسي.

وأعلنت الوزارة إغلاق طريق الشط ‏الممتد بالعاصمة طرابلس من جزيرة إسبان إلى جزيرة دوران سوق الثلاثاء، والطرق ‏المؤدية لها من صباح الخميس، حتى إشعار آخر، لاستضافة المؤتمر‎.‎ وأوضحت أن دخول والخروج ‏لمطار معيتيقة الدولي سيكون عبر جزيرة دوران إسبان‎.‎