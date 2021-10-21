الجروشي: أي مبادرة لا ترتكز على إجراء الانتخابات في موعدها «تعد مؤامرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 12:34 صباحا
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، أن «أي مبادرة لا ترتكز على إجراء الانتخابات في موعدها تعد مؤامرة مدبرة».

وتابع الجروشي، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب: «من اللافت للنظر والمثير للجدل أن تنظم الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات مبادرة استقرار وسلام، لا تتضمن أهم عوامل نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وتابع أن الليبيين يعلمون أن «المستفيدين من السلطات السياسية يسعون إلى إيجاد مبررات لبقاء الوضع كما هو عليه، لا سيما أن المجلس الرئاسي والحكومة يسعيان إلى التشويش وتشويه مشهد الانتخابات وشيطنة المرشحين البارزين»، على حد تعبيره.

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وأوضح الجروشي أن «لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعتبر أن الانتخابات المقبلة هي الحد الفاصل بين الدولة واللادولة، وبين السلطة واللاسلطة»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تحذر من تبعات تأخير أو تأجيل الانتخابات، وتأثيره السلبي على المسار الديمقراطي، وتحمِّل رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وتداعياته المأساوية على البلاد»، خصوصًا أن مجلس النواب أصدر التشريعات اللازمة للانتخابات.

وتبدأ في العاصمة الليبية طرابلس، غدًا الخميس، أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صاحبة المبادرة؛ بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

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