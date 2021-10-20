النائب العام يطلب من وزير التربية التعليم موافاته بتقرير يفصل التعديات والمخالفات بالقطاع للتحقيق مع مرتكبيها

لقاء المستشار الصديق الصور مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (النائب العام)

طلب النائب العام المستشار الصديق الصور من وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، موافاته بتقرير مفصل عن التعديات والمخالفات التي تحد من تفعيل المنظومة التعليمية لمباشرة التحقيق مع مرتكبيها، بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن المستشار الصديق الصور التقى المقريف «في وقت سابق، وقد تناول هذا اللقاء مناقشة العراقيل التي تحوْل دون انتظام أعمال الإشراف على شؤون التعليم، بما في ذلك المشكلات التي حدت من فاعلية منظومة التعليم في مجال تحقيق الأغراض التي تستهدفها العملية التعليمية».

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وأوضح البيان أن ذلك «نتيجة استمرار عدد من الأشخاص في ارتكاب وقائع تزوير الشهادات؛ والتعدي على المخططات التفصيلية التي حددت المناطق التعليمية، واستغلال مباني المؤسسات التعليمية بالمخالفة للتشريعات النافذة، وتعمد بعض عناصر الجهات الأمنية دخول القاعات المخصصة لإجراء الامتحانات بشكل أثر على شؤون الدراسة والامتحانات ونظمها؛ وممارسة بعض الأشخاص مباشرة نشاط التعليم دون حصولهم على التراخيص اللازمة».

وأضاف البيان أن «النائب العام طلب من جهته (من وزير التربية والتعليم) موافاته بتقرير يفصِّل حالات التعدي التي تعرضت له أملاك المواقع التعليمة، وبيانًا بأسماء المستعملين للشهادات المزورة، وملفات المؤسسات التعليمية غير الممنوحة لها تراخيص تسمح بمزاولة النشاط التعليمي، وبيانات وقائع مخالفة بعض عناصر الجهات الأمنية للوائح المنظمة للدراسة والامتحانات؛ بغية مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبيها».